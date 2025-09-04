Milano 13:16
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:16
9.196 +0,20%
Francoforte 13:16
23.771 +0,75%

Londra: scambi in positivo per Kingfisher

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.

L'andamento di Kingfisher nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,499 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,552. Il peggioramento di Kingfisher è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,466.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
