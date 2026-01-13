Milano 14:17
Londra: movimento negativo per Kingfisher
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che presenta una flessione del 2,95%.

L'andamento di Kingfisher nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kingfisher, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,244 sterline. Primo supporto visto a 3,085. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,018.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
