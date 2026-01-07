Londra: balza in avanti Kingfisher

fornitore di prodotti per la manutenzione della casa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,321 sterline. Rischio di discesa fino a 3,228 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,413.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)