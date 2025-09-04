Madrid: al centro degli acquisti Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Brilla il gruppo farmaceutico spagnolo
, che passa di mano con un aumento del 5,59%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,78%, rispetto a -0,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,55 Euro. Primo supporto visto a 59,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)