Milano 13:16
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:16
9.196 +0,20%
Francoforte 13:16
23.771 +0,75%

Madrid: al centro degli acquisti Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla il gruppo farmaceutico spagnolo, che passa di mano con un aumento del 5,59%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,78%, rispetto a -0,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Laboratorios Farmaceuticos Rovi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,55 Euro. Primo supporto visto a 59,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
