Milano 13:17
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:17
9.196 +0,20%
Francoforte 13:17
23.773 +0,76%

Madrid: scambi al rialzo per Ferrovial

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Madrid: scambi al rialzo per Ferrovial
Bene la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, con un rialzo dell'1,82%.
Condividi
```