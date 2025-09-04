New York: balza in avanti Goldman Sachs

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca d'affari americana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
L'andamento di Goldman Sachs
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Goldman Sachs
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 748,3 USD. Primo supporto visto a 735,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 726,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)