Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:28
23.476 +0,26%
Dow Jones 18:28
45.469 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: brusca correzione per Molina Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Molina Healthcare
Ribasso per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti.
Condividi
```