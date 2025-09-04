New York: brusca correzione per Salesforce

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che mostra un -7,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Salesforce
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 239,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 234. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 244,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)