New York: andamento negativo per Salesforce

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con una flessione del 2,47%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Salesforce
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 260,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 253,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 266,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)