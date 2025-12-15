Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:13
25.129 -0,27%
Dow Jones 20:13
48.361 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: andamento negativo per Salesforce

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Salesforce
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una flessione del 2,47%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 260,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 253,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 266,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
