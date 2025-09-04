Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:29
23.479 +0,27%
Dow Jones 18:29
45.466 +0,43%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: peggiora NiSource

New York: peggiora NiSource
Ribasso per la holding che opera nel mercato energetico, che tratta in perdita del 6,77% sui valori precedenti.
