USA, Fed: a novembre peggiora l'attività manifatturiera nel distretto di Dallas

(Teleborsa) - Peggiora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di novembre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey
.
L'indice generale manifatturiero
, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas
, si è portato a -10,4 punti
rispetto ai -5 punti del mese precedente.
Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.
L'indice di produzione
, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è salito a 20,5 punti
da 5,2 punti, mentre i nuovi ordini sono migliorati fino a 4,8 punti.
L'indice della capacità di utilizzo
torna positiva e si porta a 19,4 punti da -1,1 punti, mentre l'indice delle consegne
sale a +15,1 punti.(Foto: R K su Unsplash)