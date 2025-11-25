Francia, fiducia consumatori novembre scende a 89 punti

(Teleborsa) - Peggiora leggermente lanel mese di2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 89 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.L'indice relativo alladegli ultimi 12 mesi peggiora a -21 punti (era -20 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi scende a -12 punti da -11.