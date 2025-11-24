Milano 10:55
Germania, indice IFO peggiora a novembre a 88,1 punti

(Teleborsa) - Peggiorano le condizioni economiche in Germania a novembre, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.

L'indice IFO si è attestato a 88,1 punti rispetto agli 88,4 punti di ottobre e risulta al di sotto degli 88,6 punti stimati dal consensus.

Migliora invece l'indice sulle condizioni attuali si posiziona a 85,6 punti dagli 85,3 del mese precedente e contro gli 85,5 attesi dagli analisti.

Peggiora invece il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 90,6 punti dai 91,6 di ottobre, risultando al di sotto anche dei 91,4 punti del consensus.
