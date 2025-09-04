Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:29
23.479 +0,27%
Dow Jones 18:29
45.466 +0,43%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: rally per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori
New York: rally per Hewlett Packard Enterprise
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,37%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Hewlett Packard Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,78%, rispetto a -0,12% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Hewlett Packard Enterprise rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,59 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```