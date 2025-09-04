Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

banca francese

CAC40

Credit Agricole

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,95. Il peggioramento dell'è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)