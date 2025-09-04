Milano 13:18
41.959 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:18
9.195 +0,19%
Francoforte 13:18
23.774 +0,76%

Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

Parigi: risultato positivo per Credit Agricole
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca francese, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Credit Agricole rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,95. Il peggioramento dell'Istituto di credito francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
