Parigi: andamento sostenuto per Credit Agricole

(Teleborsa) - Bene la banca francese
, con un rialzo del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credit Agricole
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Credit Agricole
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)