Milano 11:12
45.063 +0,25%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:12
10.185 +0,36%
Francoforte 11:12
24.904 -0,12%

Parigi: andamento sostenuto per Credit Agricole

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la banca francese, con un rialzo del 2,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credit Agricole evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese rispetto all'indice.


Tecnicamente, Credit Agricole è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
