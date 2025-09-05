Milano 11:21
42.013 +0,06%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:21
9.239 +0,24%
Francoforte 11:21
23.788 +0,07%

Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,57%.
Condividi
```