Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Nuovo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +1,26%.

Il quadro di medio periodo del greggio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 61,1. Primo supporto individuato a 59,36. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 62,84.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
