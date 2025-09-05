Milano 9:08
41.961 -0,07%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:08
9.221 +0,05%
23.805 +0,15%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Ribasso composto e controllato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,58, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,82.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
