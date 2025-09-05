Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Ribasso composto e controllato per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del greggio WTI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,58, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,82.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)