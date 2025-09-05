Anglo American ha ceduto l'intera quota rimanente del 19,9% in Valterra Platinum

Anglo American

Valterra Platinum

(Teleborsa) -, una delle più grandi società minerarie al mondo, ha ceduto l'intera quota rimanente del 19,9% in, uno dei principali produttori integrati al mondo di metalli del gruppo del platino, con una quotazione primaria alla Borsa di Johannesburg e una quotazione secondaria alla Borsa di Londra."La cessione della quota rimanente del 19,9% di Anglo American in Valterra Platinum segna unaannunciato al mercato a maggio 2024 - ha detto Craig Miller, CEO di Valterra Platinum - È motivo di soddisfazione notare la fiducia di Anglo American in Valterra Platinum come produttore leader integrato di metalli del gruppo del platino e la sua capacità di beneficiare delle interessanti dinamiche strutturali del mercato dei metalli del gruppo del platino"."Ringraziamo Anglo American per il suo contributo alla nostra transizione verso un'entità indipendente e ho piena fiducia nel nostro team dirigenziale e nei nostri dipendenti per il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici - ha aggiunto - Siamoe creare valore per tutti gli stakeholder".