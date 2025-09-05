Milano 9:09
Borsa: Londra, apertura +0,14%

Finanza
Indice FTSE-100 +0,14% a quota 9.229,61 dopo l'apertura.
