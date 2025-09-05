Milano 15:28
41.919 -0,17%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 15:28
9.247 +0,33%
Francoforte 15:28
23.782 +0,05%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%

L'indice dei colossi USA esordisce a 45.656,49 punti

In breve, Finanza
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,08%, a quota 45.656,49 in apertura.
