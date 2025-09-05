Milano
17:22
41.612
-0,90%
Nasdaq
17:22
23.572
-0,26%
Dow Jones
17:22
45.357
-0,58%
Londra
17:22
9.207
-0,11%
Francoforte
17:22
23.588
-0,77%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 17.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Copart, quotazioni in calo a New York
Copart, quotazioni in calo a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
05 settembre 2025 - 16.10
In forte ribasso il
leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che mostra un -5,22%.
Condividi
Leggi anche
New York: risultato positivo per Copart
New York: prevalgono le vendite su Copart
New York: andamento sostenuto per Copart
Workday, quotazioni in calo a New York
Titoli e Indici
Copart
-4,76%
Altre notizie
New York: Autodesk, quotazioni alle stelle
New York: Microchip Technology, quotazioni alle stelle
Lululemon Athletica, scendono le quotazioni a New York
New York: PDD Holdings, quotazioni alle stelle
Intuit, scendono le quotazioni a New York
New York: calo per Biogen
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto