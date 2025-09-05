Milano 17:22
41.612 -0,90%
Nasdaq 17:22
23.572 -0,26%
Dow Jones 17:22
45.357 -0,58%
Londra 17:22
9.207 -0,11%
Francoforte 17:22
23.588 -0,77%

Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo crolla dell'1,60%, scendendo fino a 767,46 punti.
Condividi
```