Madrid: movimento negativo per Indra

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una flessione del 2,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Indra
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 32,43 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,71 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)