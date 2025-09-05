Milano 13:32
42.076 +0,21%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:32
9.245 +0,31%
Francoforte 13:32
23.822 +0,22%

Madrid: movimento negativo per Indra

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Indra
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una flessione del 2,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 32,43 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,71 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```