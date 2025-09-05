New York: exploit di MarketAxess Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MarketAxess Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MarketAxess Holdings
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di MarketAxess Holdings
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 185,3 USD con tetto rappresentato dall'area 190,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 181,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)