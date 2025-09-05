Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 19:11
23.607 -0,11%
Dow Jones 19:11
45.389 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: exploit di MarketAxess Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MarketAxess Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MarketAxess Holdings rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di MarketAxess Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 185,3 USD con tetto rappresentato dall'area 190,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 181,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
