Milano 17:25
41.627 -0,86%
Nasdaq 17:25
23.582 -0,22%
Dow Jones 17:25
45.366 -0,56%
Londra 17:24
9.207 -0,11%
Francoforte 17:25
23.585 -0,78%

New York: i venditori si accaniscono su Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di Advanced Micro Devices evidenzia un declino dei corsi verso area 152,7 USD con prima area di resistenza vista a 156,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 150,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
