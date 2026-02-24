Milano 17:09
46.619 -0,17%
Nasdaq 17:09
24.959 +1,01%
Dow Jones 17:09
49.205 +0,82%
Londra 17:09
10.691 +0,06%
Francoforte 17:09
24.999 +0,03%

New York: in forte denaro Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,87%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Advanced Micro Devices mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 206,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 213,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 203,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
