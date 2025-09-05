New York: movimento negativo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che mostra un decremento del 3,78%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Diamondback Energy
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 135,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 140,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 134,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)