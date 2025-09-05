New York: scambi in positivo per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'assicuratore sanitario
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 320,2 USD e primo supporto individuato a 310,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 329,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)