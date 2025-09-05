Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:58
23.613 -0,09%
Dow Jones 20:58
45.394 -0,50%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: scambi in positivo per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo dell'assicuratore sanitario classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 320,2 USD e primo supporto individuato a 310,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 329,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
