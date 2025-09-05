New York: si concentrano le vendite su Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il chipmaker
, che mostra un decremento del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Nvidia
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società di chip
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 166,8 USD con area di resistenza individuata a quota 169,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 165,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)