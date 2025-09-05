Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:58
23.613 -0,09%
Dow Jones 20:58
45.394 -0,50%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: violenta contrazione per Kenvue

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso scomposto per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che esibisce una perdita secca del 7,21% sui valori precedenti.
