Milano 11:25
42.048 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:26
9.240 +0,25%
Francoforte 11:25
23.801 +0,13%

Piazza Affari: andamento rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto beni industriali a Milano continua la giornata in aumento dello 0,74%.
