Milano 13:32
42.076 +0,21%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:32
9.245 +0,31%
Francoforte 13:32
23.822 +0,22%

Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding
(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con un rialzo del 2,64%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Ariston Holding rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ariston Holding, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,207 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,325 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,131.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```