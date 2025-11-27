Milano 9:42
43.263 +0,31%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:42
9.699 +0,08%
23.825 +0,41%

Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con una variazione percentuale del 2,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ariston Holding rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Ariston Holding classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,221 Euro e primo supporto individuato a 4,055. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,387.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
