Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,41%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,221 Euro e primo supporto individuato a 4,055. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,387.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)