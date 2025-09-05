Milano 11:26
42.050 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:26
9.240 +0,25%
Francoforte 11:26
23.806 +0,15%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il comparto media dell'Italia
Balzo dell'indice media italiano, che continua la giornata a 10.655,46 punti.
