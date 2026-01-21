Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:36
25.259 +1,09%
Dow Jones 17:36
48.906 +0,86%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto media dell'Italia
Si muove al ribasso l'indice media italiano, che perde lo 0,64%, scambiando a 9.510,36 punti.
Condividi
```