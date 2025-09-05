Piazza Affari: spinge in avanti Sanlorenzo

(Teleborsa) - Brilla ilproduttore di yacht e superyacht
, che passa di mano con un aumento del 3,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Sanlorenzo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)