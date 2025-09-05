Milano 11:26
42.050 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:27
9.240 +0,25%
Francoforte 11:26
23.806 +0,15%

Piazza Affari: spinge in avanti Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: spinge in avanti Sanlorenzo
(Teleborsa) - Brilla ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un aumento del 3,83%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sanlorenzo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Sanlorenzo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```