Il calendario 2026 degli eventi societari di Sanlorenzo

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il produttore di yacht e superyacht ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'dall’Assemblea degli Azionisti.
Inoltre Sanlorenzo ha segnalato che in occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali, i cui dettagli saranno resi noti non appena stabiliti.


Venerdì 13/02/2026
CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025

Lunedì 09/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Venerdì 24/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Venerdì 08/05/2026
CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026

Giovedì 03/09/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026
