Il calendario 2026 degli eventi societari di Sanlorenzo

produttore di yacht e superyacht

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Ilha reso note le date previste nel corso delper l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'dall’Assemblea degli Azionisti.Inoltreha segnalato che in occasione della divulgazione dei risultati, sono previste appositeper la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali, i cui dettagli saranno resi noti non appena stabiliti.: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026