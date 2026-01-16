Il calendario 2026 degli eventi societari di Sanlorenzo

(Teleborsa) - Il produttore di yacht e superyacht
ha reso note le date previste nel corso del 2026
per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'dall’Assemblea degli Azionisti.
Inoltre Sanlorenzo
ha segnalato che in occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call
per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali, i cui dettagli saranno resi noti non appena stabiliti.
Venerdì 13/02/2026 CDA
: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025 Lunedì 09/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Venerdì 24/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 Venerdì 08/05/2026 CDA
: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026 Giovedì 03/09/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026