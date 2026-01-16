Sanlorenzo, buyback per oltre 120 mila euro

(Teleborsa) - Sanlorenzo
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, ha acquistato
complessivamente 3.888 azioni ordinarie
al prezzo medio di 31,67 euro per azione, per un controvalore
complessivo di 123.131,20 euro
.
A seguito delle operazioni finora effettuate, nonché del trasferimento di 23.400 azioni proprie eseguito in data 13 gennaio 2026 ai sensi del Piano LTI 2024–2028, al 16 gennaio Sanlorenzo detiene 294.794 azioni proprie.
A Piazza Affari, oggi, contenuto ribasso per il Produttore di yacht e superyacht
, che archivia la sessione in flessione dello 0,76%.