Stablecoin, tra opportunità e rischi: il punto di vista di Bitpanda

(Teleborsa) - Il dibattito sullee, in particolare, sullesi fa sempre più centrale nel panorama finanziario europeo. Negli ultimi giorni, la presidente della BCEha sottolineato la necessità di includere misure concrete sulla regolamentazione di questi strumenti nella legislazione comunitaria. Secondo, Country Director di Bitpanda, le stablecoin possono rappresentare non una minaccia, bensì un’opportunità di innovazione per il sistema economico.Secondo Di Rosa, le stablecoin che rispettanoin termini di trasparenza, riserve e governance non mettono a rischio la. Al contrario, offrono potenziali benefici in termini di efficienza dei. L’aspetto cruciale, evidenzia, è l’introduzione di un quadro normativo chiaro che consenta di distinguere tra emittenti affidabili e operatori non conformi.L’approccio proposto si concentra sulla necessità di: obblighi di trasparenza delle riserve, audit periodici e meccanismi solidi di tutela per i consumatori. In questa prospettiva, le autorità non dovrebbero limitarsi a contenere l’innovazione, ma favorirne uno sviluppo ordinato e sicuro, permettendo agli strumenti regolamentati di prosperare all’interno del sistema finanziario.La riflessione di Bitpanda si inserisce in un contesto in cui le stablecoin sono ormai considerate un tassello importante dell’evoluzione dei. La loro capacità di coniugare i vantaggi della tecnologia blockchain con la stabilità delle valute tradizionali le rende un mezzo sempre più utilizzato, ma al tempo stesso bisognoso di regole certe. Per queste ragioni, per la piattaforma europea di criptovalute se, come auspicato dalla BCE e dagli operatori del settore, si arriverà a un, le stablecoin potranno diventare un ponte tra finanza tradizionale e innovazione digitale, contribuendo a un ecosistema più inclusivo e resiliente.