ELES, per il CdA il corrispettivo dell'OPA di Mare Group non è congruo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha esaminato i termini e le condizioni dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Mare Engineering Group
e ha approvato, a maggioranza dei presenti, il comunicato dell'emittente
.
Il CdA ha preso atto del documento di offerta, ha tenuto conto della fairness opinion rilasciata da Pirola Corporate Finance a supporto
degli amministratori indipendenti e anche a beneficio del CdA, il quale ha ritenuto il corrispettivo (2,61 euro) non congruo dal punto di vista finanziario
, nonché del parere reso dagli amministratori indipendenti, non correlati all'offerente, i quali, condividendo le analisi e le valutazioni dell'esperto indipendente, hanno ritenuto il corrispettivo non congruo da un punto di vista finanziario.
All'esito della riunione, il CdA, con la sola astensione del consigliere Massimiliano Bellucci
, ha ritenuto non congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo. Bellucci, che è anche presidente e amministratore delegato di CBL Electronics (società interamente controllata da ELES), ha stretto a ottobre
un patto parasociale con Mare Group.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)