Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:02
25.559 -0,19%
Dow Jones 20:02
47.887 +0,01%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

ELES, per il CdA il corrispettivo dell'OPA di Mare Group non è congruo

Si astiene Massimiliano Bellucci

Finanza
ELES, per il CdA il corrispettivo dell'OPA di Mare Group non è congruo
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha esaminato i termini e le condizioni dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Mare Engineering Group e ha approvato, a maggioranza dei presenti, il comunicato dell'emittente.

Il CdA ha preso atto del documento di offerta, ha tenuto conto della fairness opinion rilasciata da Pirola Corporate Finance a supporto
degli amministratori indipendenti e anche a beneficio del CdA, il quale ha ritenuto il corrispettivo (2,61 euro) non congruo dal punto di vista finanziario, nonché del parere reso dagli amministratori indipendenti, non correlati all'offerente, i quali, condividendo le analisi e le valutazioni dell'esperto indipendente, hanno ritenuto il corrispettivo non congruo da un punto di vista finanziario.

All'esito della riunione, il CdA, con la sola astensione del consigliere Massimiliano Bellucci, ha ritenuto non congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo. Bellucci, che è anche presidente e amministratore delegato di CBL Electronics (società interamente controllata da ELES), ha stretto a ottobre un patto parasociale con Mare Group.




(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
Condividi
```