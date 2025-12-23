Banche, spesa tech sopra 1 miliardo nel biennio. Più cloud e AI, meno DLT e pagamenti

(Teleborsa) - La spesa per investimenti in tecnologie innovative
sostenuta da banche e intermediari
finanziari nel biennio 2023-2024
è stata pari a poco più di 1.018 milioni di euro
; per il biennio successivo essa viene stimata in 1.031 milioni, per una variazione dell'1,4 per cento; a partire dal 2027 sono previste spese per circa 279 milioni. È quanto emerge dalla quinta indagine Fintech sul sistema finanziario italiano di di Banca d'Italia
, secondo cui la spesa risulta molto concentrata tra pochi intermediari e, in linea con le precedenti edizioni dell'indagine, le banche costituiscono i principali investitori in tecnologie innovative.
Pagamenti, intermediazione del credito e attività operative restano centrali (88,5 per cento del totale); il peso dell'area dei pagamenti è diminuito significativamente
in favore delle attività operative. Le piattaforme web-mobile, l'intelligenza artificiale (AI), il cloud computing e le Application Programming Interface (API) si confermano le tecnologie più adottate; aumenta l'incidenza dei progetti basati sul cloud computing e sull'AI generativa
(GenAI), si riduce quella legata alle API e alle Distributed Ledger Technologies (DLT).
Mentre l'acquisizione online della clientela è diffusa, indicando un utilizzo ormai esteso dei canali digitali, l'erogazione di prestiti e la raccolta di depositi completamente online risultano limitate
. I depositi detenuti in conti aperti digitalmente rappresentano il 5,1 per cento del complesso dei depositi a fine 2024; il rapporto tra prestiti digitali e prestiti totali erogati alle famiglie consumatrici e alle imprese è pari rispettivamente al 10,6 e all'1,2 per cento.
Le collaborazioni
per l'adozione di tecnologie innovative tra intermediari e soggetti fornitori di servizi IT sono diffuse e frammentate
: gli accordi più ricorrenti interessano fornitori tecnologici, imprese fintech e altri intermediari vigilati, ma senza attori dominanti. Rispetto all'indagine del 2023, il valore delle partecipazioni in imprese tecnologiche è passato da 1,1 a 1,8 miliardi di euro.
"Le strategie digitali sono adottate dagli intermediari per intercettare i mutamenti nelle abitudini e nella composizione anagrafica della clientela
e in risposta a fenomeni di obsolescenza delle infrastrutture IT - si legge nel rapporto - pertanto, esse puntano soprattutto a migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza dei processi interni. L'AI, in particolare la GenAI, è sempre più al centro delle iniziative, soprattutto nell'ambito delle attività operative e dell'intermediazione del credito, facilitando l'automazione dei processi interni e semplificando i flussi operativi; inoltre, contribuisce ad arricchire l'offerta di servizi digitali alla clientela attraverso i chatbot tramite cui vengono raccomandati prodotti e offerte di consulenza e assistenza. Le cripto-attività, invece, restano ai margini delle strategie digitali".
Secondo Bankitalia, i principali ostacoli alla realizzazione delle strategie digitali si confermano essere il difficile reperimento di personale qualificato
e la scarsa interoperabilità tra le nuove tecnologie e i sistemi di legacy
. Inoltre, la governance delle strategie digitali risulta più strutturata (con meccanismi di coordinamento, reporting e controllo) presso gli intermediari con i maggiori investimenti. Le competenze digitali presso gli intermediari, sia nel consiglio di amministrazione che per tutto il personale, sono ancora poco diffuse; in particolare nell'ambito dell'AI competenze medio-alte sono presenti presso il 3,4 per cento degli intermediari.
L'impatto delle nuove tecnologie sui rischi di tutela della clientela
viene considerato contenuto
: la possibilità di continuare a utilizzare modalità tradizionali per il contatto con gli operatori e di preservare l'interazione umana nei processi automatizzati contribuirebbero a mitigare i rischi di esclusione finanziaria. Tuttavia, non sempre appaiono adeguatamente considerati i rischi di esclusione finanziaria degli utenti con basse competenze digitali o di discriminazione di fasce della popolazione più vulnerabili.(Foto: Photo by path digital on Unsplash)