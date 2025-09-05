Milano 11:27
42.059 +0,17%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:27
9.240 +0,25%
Francoforte 11:28
23.817 +0,20%

Unione Europea, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```