Milano 11:38
45.355 +0,62%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:38
10.192 +0,19%
Francoforte 11:37
24.461 +0,62%

Germania, PIL (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Germania, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,2%).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
```