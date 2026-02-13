Milano 12:37
45.468 -1,63%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:37
10.400 -0,03%
Francoforte 12:37
24.816 -0,15%

PIL Unione Europea (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Unione Europea (QoQ) nel quarto trimestre
Unione Europea, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```