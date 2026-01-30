Milano 11:40
45.350 +0,61%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:40
10.189 +0,17%
Francoforte 11:40
24.454 +0,59%

Unione Europea, PIL (YoY) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PIL (YoY) nel quarto trimestre
Unione Europea, PIL nel quarto trimestre su base annuale (YoY) +1,3%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +1,2%).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```