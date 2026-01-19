Milano
Lunedì 19 Gennaio 2026, ore 19.33
Cina, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
19 gennaio 2026 - 09.00
Cina,
PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,2%
, in aumento rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +1%).
(Foto: Jason Lam)
