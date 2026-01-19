Milano 17:35
Cina, PIL (QoQ) nel quarto trimestre

Cina, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Cina, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,2%, in aumento rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +1%).

