Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre
Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,16%.
Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 60,75, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 64,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 59,54.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)