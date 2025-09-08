Milano 17:35
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,16%.

Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 60,75, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 64,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 59,54.


