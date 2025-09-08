Bollette: ora il mercato libero è più conveniente del tutelato

(Teleborsa) - Lesono tornaterispetto a quelle del mercato tutelato; questo quanto emerso dall’analisi diche, guardando alle migliori offerte ha scoperto che, mentre attualmente il prezzo del mercato tutelato è 0,13 €/kWh.Scegliere oggi una tariffa a prezzo bloccato, quindi consentirebbe non solo di ridurre la spesa, con un risparmio annuo che per una famiglia tipo arriverebbe, rispetto alle attuali tariffe tutelate, fino a circa 60 euro, maperiodo in cui i prezzi e i consumi tendono tipicamente ad aumentare - si legge nella nota.Negli ultimi mesi il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (PUN) in Italia si è stabilizzato grazie al calo generale dei consumi e, soprattutto, alla crescita a doppia cifra della produzione da fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, che a luglio hanno registrato un aumento, rispettivamente,. E anche analizzato le aspettative future sul prezzo dell’energia (Futures) i valori non registrano forti scostamenti."Una congiuntura favorevole che ha spinto i fornitori a strutturare offerte maggiormente competitive, tanto è vero che siamo davanti ad un fenomeno emblematico di questa nuova fase e finalmente", spiegano da Facile.it.La concorrenza tra i fornitori del mercato libero, di fatto,di quello di acquisto sul mercato spot, scommettendo su futuri ribassi o sulla fidelizzazione a lungo termine della clientela."Quello a cui stiamo assistendo è probabilmente il vero motivo per cui è stato concepito il mercato libero:. Se in passato le offerte convenienti erano rare, oggi la competizione è reale e sta portando a benefici tangibili per chi è attento e confronta le diverse tariffe disponibili".Dati alla mano, oggia patto di scegliere la tariffa giusta, magari approfittando di bonus di benvenuto o sconti speciali che, proposti in questo periodo di forte concorrenza, rendono il risparmio iniziale ancora più consistente. Ad esempio,; una famiglia tipo spenderebbe quindi circa 730 euro l’anno, vale a dire il 5% in più rispetto alle migliori offerte a prezzo bloccato.Qualora le condizioni di mercato dovessero cambiare con un futuro crollo dei prezzi,. Questa flessibilità rende la scelta del prezzo fisso, nelle attuali condizioni, una strategia intelligente e sicura."Il consiglio è dise fosse superiore alla soglia dei 0,10 €/kWh, un cambio di fornitore garantirebbe un risparmio e significativo. Si tratta di un'opportunità sia per chi è già nel mercato libero, sia per chi è in quello tutelato, perché permette di assicurarsi una tariffa eccezionalmente bassa proprio in vista dei mesi autunnali e invernali, periodo in cui i prezzi e i consumi tendono tipicamente ad aumentare. Ricordiamo che l'operazione di cambio è sempre gratuita, senza penali e senza alcun rischio di interruzione del servizio".